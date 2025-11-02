PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 1.055 Υψηλ. 24H $ 1.057 Υψηλή συνέχεια $ 1.057 Χαμηλότερη τιμή $ 1.032 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.11%

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.056. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PSTUSDC μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.055 και ενός υψηλού $ 1.057, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PSTUSDC είναι $ 1.057, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.032.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PSTUSDC έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, +0.09% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 86.53M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 86.53M Προμήθεια Κυκλοφορίας 81.92M Συνολικός Όγκος 81,921,537.366234

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PayFi Strategy Token USDC είναι $ 86.53M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PSTUSDC είναι 81.92M, με συνολική προσφορά 81921537.366234. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 86.53M