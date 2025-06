Τι είναι Pastel (PSL)

The next generation NFT focused blockchain. Certifiable authenticity. Permanent storage. Negligible fees. Build, secure, and scale your Web3 ecosystem with Pastel. Pastel Network is a fully decentralized, developer-friendly layer-1 blockchain serving as the preeminent protocol standard for non-fungible tokens (""NFTs"") and Web3 technology. Pastel infrastructure enables existing layer-1 blockchains, decentralized applications, or third-party enterprises to protect creators and collectors. From digital collectibles & media to documents & applications, users and developers are able to certify asset rareness and truly store data forever. Lightweight protocols delivered by interoperable open APIs such as Sense and Cascade can be easily integrated across existing networks. A wide range of Web3 applications can be built directly on the Pastel Network, enabling developers to enjoy the scalable registration features, storage processes, and security of the broader ecosystem. Pastel is managed by world-class developers, cryptographers, and technologists, supported alongside an experienced and extensive network of marketers, influencers, and third-party agencies. Pastel is backed by key stakeholders including Innovating Capital, a prominent venture fund.

Pastel (PSL) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος

Pastel (PSL) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Pastel (PSL) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PSL token τώρα!