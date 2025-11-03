Parsona (SONA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00628845$ 0.00628845 $ 0.00628845 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00020547$ 0.00020547 $ 0.00020547 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.72%

Parsona (SONA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00058191. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SONA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SONA είναι $ 0.00628845, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00020547.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SONA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +12.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Parsona (SONA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.53K$ 5.53K $ 5.53K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.82K$ 5.82K $ 5.82K Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.50M 9.50M 9.50M Συνολικός Όγκος 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Parsona είναι $ 5.53K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SONA είναι 9.50M, με συνολική προσφορά 10000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.82K