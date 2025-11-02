PARSIQ (PRQ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00395844 $ 0.00395844 $ 0.00395844 Κατώτ. 24H $ 0.00465811 $ 0.00465811 $ 0.00465811 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00395844$ 0.00395844 $ 0.00395844 Υψηλ. 24H $ 0.00465811$ 0.00465811 $ 0.00465811 Υψηλή συνέχεια $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0018575$ 0.0018575 $ 0.0018575 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.11% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +13.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.57%

PARSIQ (PRQ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00448333. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PRQ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00395844 και ενός υψηλού $ 0.00465811, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PRQ είναι $ 2.62, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0018575.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PRQ έχει αλλάξει κατά -0.11% την τελευταία ώρα, +13.03% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.57% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PARSIQ (PRQ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Προμήθεια Κυκλοφορίας 292.76M 292.76M 292.76M Συνολικός Όγκος 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PARSIQ είναι $ 1.31M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PRQ είναι 292.76M, με συνολική προσφορά 310256872.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.39M