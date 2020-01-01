Parifi (PRF) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Parifi (PRF), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Parifi (PRF) Parifi is a decentralized finance (DeFi) protocol that offers a perpetual trading protocol with an advanced adaptive pricing mechanism. It operates on a blockchain to provide a transparent, secure, and equitable trading environment. Parifi's distinct pricing model leverages on-chain oracles and employs liquidity curves, which adjust dynamically based on market conditions and asset risk profiles, to offer more stable and predictable pricing for perpetual contracts. This innovative approach addresses common DeFi inefficiencies such as front-running and price slippage, aiming to enhance the user experience for both traders and liquidity providers. Επίσημη ιστοσελίδα: https://parifi.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://arxiv.org/abs/2308.16256 Αγοράστε PRF τώρα!

Parifi (PRF) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Parifi (PRF), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 153.53K $ 153.53K $ 153.53K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.03054998 $ 0.03054998 $ 0.03054998 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00015353 $ 0.00015353 $ 0.00015353 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Parifi (PRF)

Tokenomics Parifi (PRF): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Parifi (PRF) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PRF token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PRF token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PRF, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PRF token!

Πρόβλεψη Τιμής PRF Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PRF; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PRF συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PRF Token τώρα!

