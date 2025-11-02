Pareto Staked USP (SUSP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 Κατώτ. 24H $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Υψηλ. 24H $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Υψηλή συνέχεια $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Χαμηλότερη τιμή $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.13%

Pareto Staked USP (SUSP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.046. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SUSP μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.046 και ενός υψηλού $ 1.046, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SUSP είναι $ 1.046, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.012.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SUSP έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.02% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.13% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pareto Staked USP (SUSP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M Προμήθεια Κυκλοφορίας 6.40M 6.40M 6.40M Συνολικός Όγκος 6,397,319.736606832 6,397,319.736606832 6,397,319.736606832

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pareto Staked USP είναι $ 6.69M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SUSP είναι 6.40M, με συνολική προσφορά 6397319.736606832. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.69M