ParagonsDAO (PDT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το ParagonsDAO (PDT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες ParagonsDAO (PDT) We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today! Επίσημη ιστοσελίδα: https://paragonsdao.com/ Αγοράστε PDT τώρα!

ParagonsDAO (PDT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για ParagonsDAO (PDT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Συνολική προμήθεια: $ 143.23M $ 143.23M $ 143.23M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 124.20M $ 124.20M $ 124.20M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.90M $ 3.90M $ 3.90M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.937515 $ 0.937515 $ 0.937515 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.02082738 $ 0.02082738 $ 0.02082738 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02726547 $ 0.02726547 $ 0.02726547 Μάθετε περισσότερα για την τιμή ParagonsDAO (PDT)

Tokenomics ParagonsDAO (PDT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του ParagonsDAO (PDT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PDT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PDT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PDT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PDT token!

Πρόβλεψη Τιμής PDT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PDT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PDT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PDT Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!