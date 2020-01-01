Pankito (PAN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Pankito (PAN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Pankito (PAN) Empower Your Play, Enhance Your Strategy with Pankito The world of Pankito is rich with opportunity, featuring diverse environments where players can unearth hidden treasures and valuable resources through exploration and strategy. Every player has the power to chart their own course, whether by acquiring virtual real estate, selecting the perfect avatar, or utilizing the right tools to achieve their strategic objectives. The Pankito experience is about paving your path to success and enjoying the thrills of an interactive gaming journey. Pankito stands at the forefront of innovative gaming, merging the thrill of play with the satisfaction of strategic growth. With its intuitive design and accessible mechanics, players can quickly immerse themselves in building their virtual dominion. From acquiring virtual assets to customizing characters or leasing virtual space to fellow gamers, Pankito offers a diverse playground for entertainment and strategic development. Step into the world of Pankito and unlock the door to an engaging and potentially rewarding experience—where your skills can pave the way to success and enjoyment Επίσημη ιστοσελίδα: https://pankito.com/ Αγοράστε PAN τώρα!

Pankito (PAN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Pankito (PAN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 24.51K Συνολική προμήθεια: $ 60.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 60.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 24.51K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01641343 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00040849 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Pankito (PAN)

Tokenomics Pankito (PAN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Pankito (PAN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PAN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PAN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PAN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PAN token!

Πρόβλεψη Τιμής PAN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PAN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PAN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PAN Token τώρα!

