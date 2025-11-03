Pangolin (PANG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00010001$ 0.00010001 $ 0.00010001 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001588$ 0.00001588 $ 0.00001588 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.88%

Pangolin (PANG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001917. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PANG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PANG είναι $ 0.00010001, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001588.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PANG έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -2.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pangolin (PANG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 18.98K$ 18.98K $ 18.98K Προμήθεια Κυκλοφορίας 745.82M 745.82M 745.82M Συνολικός Όγκος 990,039,899.72432 990,039,899.72432 990,039,899.72432

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pangolin είναι $ 14.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PANG είναι 745.82M, με συνολική προσφορά 990039899.72432. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.98K