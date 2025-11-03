PandaSui Coin (PANS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +5.51% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -13.60% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +51.90%

PandaSui Coin (PANS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PANS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PANS είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PANS έχει αλλάξει κατά +5.51% την τελευταία ώρα, -13.60% τις τελευταίες 24 ώρες και +51.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PandaSui Coin (PANS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 281.64K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 325.51K Προμήθεια Κυκλοφορίας 6.82B Συνολικός Όγκος 7,876,857,596.906344

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PandaSui Coin είναι $ 281.64K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PANS είναι 6.82B, με συνολική προσφορά 7876857596.906344. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 325.51K