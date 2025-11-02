PandaPump (PPUMP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.42%

PandaPump (PPUMP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PPUMP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PPUMP είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PPUMP έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.46% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.42% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PandaPump (PPUMP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 485.51K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 485.51K Προμήθεια Κυκλοφορίας 4.63B Συνολικός Όγκος 4,631,094,598.850741

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PandaPump είναι $ 485.51K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PPUMP είναι 4.63B, με συνολική προσφορά 4631094598.850741. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 485.51K