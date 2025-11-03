Pancake Bunny (BUNNY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0335655 $ 0.0335655 $ 0.0335655 Κατώτ. 24H $ 0.03431864 $ 0.03431864 $ 0.03431864 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0335655$ 0.0335655 $ 0.0335655 Υψηλ. 24H $ 0.03431864$ 0.03431864 $ 0.03431864 Υψηλή συνέχεια $ 512.75$ 512.75 $ 512.75 Χαμηλότερη τιμή $ 0.03211505$ 0.03211505 $ 0.03211505 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.99%

Pancake Bunny (BUNNY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03372744. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BUNNY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0335655 και ενός υψηλού $ 0.03431864, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BUNNY είναι $ 512.75, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.03211505.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BUNNY έχει αλλάξει κατά +0.06% την τελευταία ώρα, -1.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pancake Bunny (BUNNY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 515.52K$ 515.52K $ 515.52K Προμήθεια Κυκλοφορίας 510.23K 510.23K 510.23K Συνολικός Όγκος 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pancake Bunny είναι $ 17.22K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BUNNY είναι 510.23K, με συνολική προσφορά 15274247.51454069. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 515.52K