Paimon Stripe SPV Token (STRP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 45.55 Χαμηλότερη τιμή $ 44.89 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Paimon Stripe SPV Token (STRP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $45.13. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STRP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STRP είναι $ 45.55, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 44.89.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STRP έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.00M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.00M Προμήθεια Κυκλοφορίας 22.22K Συνολικός Όγκος 22,222.2222222222

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Paimon Stripe SPV Token είναι $ 1.00M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STRP είναι 22.22K, με συνολική προσφορά 22222.2222222222. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.00M