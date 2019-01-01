Ozone Metaverse ($OZONE) Tokenomics
Πληροφορίες Ozone Metaverse ($OZONE)
What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively.
The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web
History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services.
What’s next for your project? Enterprises using OZONE
What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy.
Ozone Metaverse ($OZONE) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Ozone Metaverse ($OZONE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Tokenomics Ozone Metaverse ($OZONE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Ozone Metaverse ($OZONE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός $OZONE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα $OZONE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $OZONE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $OZONE token!
