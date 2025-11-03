Ozarus (OZARUS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00007982$ 0.00007982 $ 0.00007982 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000104$ 0.0000104 $ 0.0000104 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.01%

Ozarus (OZARUS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001119. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OZARUS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OZARUS είναι $ 0.00007982, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000104.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OZARUS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +1.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ozarus (OZARUS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.19K$ 11.19K $ 11.19K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.19K$ 11.19K $ 11.19K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.92M 999.92M 999.92M Συνολικός Όγκος 999,924,972.2859 999,924,972.2859 999,924,972.2859

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ozarus είναι $ 11.19K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OZARUS είναι 999.92M, με συνολική προσφορά 999924972.2859. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.19K