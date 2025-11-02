Ozapay (OZA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01643169 $ 0.01643169 $ 0.01643169 Κατώτ. 24H $ 0.03343689 $ 0.03343689 $ 0.03343689 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01643169$ 0.01643169 $ 0.01643169 Υψηλ. 24H $ 0.03343689$ 0.03343689 $ 0.03343689 Υψηλή συνέχεια $ 0.04616339$ 0.04616339 $ 0.04616339 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0155504$ 0.0155504 $ 0.0155504 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.65% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +5.64% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.85%

Ozapay (OZA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03269964. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OZA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01643169 και ενός υψηλού $ 0.03343689, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OZA είναι $ 0.04616339, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0155504.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OZA έχει αλλάξει κατά +0.65% την τελευταία ώρα, +5.64% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.85% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ozapay (OZA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 12.48M$ 12.48M $ 12.48M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.38M$ 16.38M $ 16.38M Προμήθεια Κυκλοφορίας 759.59M 759.59M 759.59M Συνολικός Όγκος 996,889,063.81 996,889,063.81 996,889,063.81

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ozapay είναι $ 12.48M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OZA είναι 759.59M, με συνολική προσφορά 996889063.81. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.38M