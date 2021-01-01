Oxbull (OXI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Oxbull (OXI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Oxbull (OXI) Since Oxbull’s inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate. Επίσημη ιστοσελίδα: https://oxbull.tech Αγοράστε OXI τώρα!

Oxbull (OXI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Oxbull (OXI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.23M $ 3.23M $ 3.23M Συνολική προμήθεια: $ 12.35M $ 12.35M $ 12.35M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 11.98M $ 11.98M $ 11.98M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.74021 $ 0.74021 $ 0.74021 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.13975 $ 0.13975 $ 0.13975 Τρέχουσα τιμή: $ 0.269987 $ 0.269987 $ 0.269987 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Oxbull (OXI)

Tokenomics Oxbull (OXI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Oxbull (OXI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός OXI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα OXI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του OXI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του OXI token!

Πρόβλεψη Τιμής OXI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το OXI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του OXI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του OXI Token τώρα!

