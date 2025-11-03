OX Labs (OXLABS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000791 $ 0.00000791 $ 0.00000791 Κατώτ. 24H $ 0.00000798 $ 0.00000798 $ 0.00000798 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000791$ 0.00000791 $ 0.00000791 Υψηλ. 24H $ 0.00000798$ 0.00000798 $ 0.00000798 Υψηλή συνέχεια $ 0.00035771$ 0.00035771 $ 0.00035771 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000787$ 0.00000787 $ 0.00000787 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.33%

OX Labs (OXLABS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000798. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OXLABS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000791 και ενός υψηλού $ 0.00000798, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OXLABS είναι $ 0.00035771, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000787.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OXLABS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.77% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OX Labs (OXLABS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.55K$ 7.55K $ 7.55K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.95K$ 7.95K $ 7.95K Προμήθεια Κυκλοφορίας 946.48M 946.48M 946.48M Συνολικός Όγκος 996,132,227.985512 996,132,227.985512 996,132,227.985512

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OX Labs είναι $ 7.55K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OXLABS είναι 946.48M, με συνολική προσφορά 996132227.985512. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.95K