OwO Solana (OWO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00013758 $ 0.00013758 $ 0.00013758 Κατώτ. 24H $ 0.00016901 $ 0.00016901 $ 0.00016901 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00013758$ 0.00013758 $ 0.00013758 Υψηλ. 24H $ 0.00016901$ 0.00016901 $ 0.00016901 Υψηλή συνέχεια $ 0.00049644$ 0.00049644 $ 0.00049644 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005048$ 0.00005048 $ 0.00005048 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -3.36% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +8.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.14%

OwO Solana (OWO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00015102. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OWO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00013758 και ενός υψηλού $ 0.00016901, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OWO είναι $ 0.00049644, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005048.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OWO έχει αλλάξει κατά -3.36% την τελευταία ώρα, +8.86% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OwO Solana (OWO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 141.85K$ 141.85K $ 141.85K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 141.85K$ 141.85K $ 141.85K Προμήθεια Κυκλοφορίας 939.38M 939.38M 939.38M Συνολικός Όγκος 939,382,847.278052 939,382,847.278052 939,382,847.278052

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OwO Solana είναι $ 141.85K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OWO είναι 939.38M, με συνολική προσφορά 939382847.278052. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 141.85K