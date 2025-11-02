OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.00103519 $ 0.00103519 $ 0.00103519 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0.00103519$ 0.00103519 $ 0.00103519 Υψηλή συνέχεια $ 0.02415954$ 0.02415954 $ 0.02415954 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.73% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -50.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -50.68%

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OUTLAW μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00103519, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OUTLAW είναι $ 0.02415954, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OUTLAW έχει αλλάξει κατά -0.73% την τελευταία ώρα, -3.37% τις τελευταίες 24 ώρες και -50.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 981.48K$ 981.48K $ 981.48K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 981.48K$ 981.48K $ 981.48K Προμήθεια Κυκλοφορίας 995.20M 995.20M 995.20M Συνολικός Όγκος 995,199,151.884063 995,199,151.884063 995,199,151.884063

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OUTLAW Crypto Games είναι $ 981.48K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OUTLAW είναι 995.20M, με συνολική προσφορά 995199151.884063. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 981.48K