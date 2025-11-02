ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή ORYNTH είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ORY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ORY εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή ORYNTH είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ORY σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ORY εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ORY

Πληροφορίες Τιμής ORY

Τι είναι το ORY

Επίσημος Ιστότοπος ORY

Tokenomics ORY

Προβλέψεις Τιμών ORY

ORYNTH (ORY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00368344
$ 0.00368344$ 0.00368344

$ 0
$ 0$ 0

-3.50%

-11.69%

-15.40%

-15.40%

ORYNTH (ORY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ORY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ORY είναι $ 0.00368344, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ORY έχει αλλάξει κατά -3.50% την τελευταία ώρα, -11.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ORYNTH (ORY) Πληροφορίες αγοράς

$ 770.72K
$ 770.72K$ 770.72K

--
----

$ 770.72K
$ 770.72K$ 770.72K

999.92M
999.92M 999.92M

999,923,709.912121
999,923,709.912121 999,923,709.912121

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ORYNTH είναι $ 770.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ORY είναι 999.92M, με συνολική προσφορά 999923709.912121. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 770.72K

ORYNTH (ORY) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από ORYNTH σε USD ήταν $ -0.000102070785562491.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ORYNTH σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ORYNTH σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από ORYNTH σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000102070785562491-11.69%
30 ημέρες$ 0+21.06%
60 Ημέρες$ 0-54.09%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι ORYNTH (ORY)

Orynth — Your AI No Code Gateway to the Solana Universe

Orynth is an AI-powered no code platform that makes building on Solana as simple as describing an idea. Anyone can turn a prompt into a fully functional blockchain application in minutes without writing code or dealing with blockchain complexity.

Just describe what you want to create, whether it is a trading bot, a staking dashboard, a launchpad, a game, or a DeFi protocol. Orynth instantly generates, deploys, and hosts it on Solana. There is no setup, no smart contract pain, and no backend chaos.

With Orynth you can go from idea to live app in the time it takes to make coffee. The platform handles everything from the interface to the on chain logic, while AI ensures performance, security, and efficiency.

Our vision is to make Solana development as easy as sending a text. Creation should be open to everyone, not just those who can code. With Orynth, anyone from a curious beginner to a seasoned builder can launch the next big thing.

From idea to prompt to app to impact. That is the Orynth way.

ORYNTH Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το ORYNTH (ORY) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία ORYNTH (ORY) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το ORYNTH.

Ελέγξτε την ORYNTH πρόβλεψη τιμής τώρα!

ORY σε Τοπικά Νομίσματα

ORYNTH (ORY) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ORYNTH (ORY) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ORY token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με ORYNTH (ORY)

Πόσο αξίζει το ORYNTH (ORY) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ORY στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ORY σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ORY σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ORYNTH;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ORY είναι $ 770.72K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ORY;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ORY είναι 999.92M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ORY;
Το ORY πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00368344 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ORY;
Το ORY είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ORY;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ORY είναι -- USD.
Θα ανέβει το ORY υψηλότερα φέτος;
Το ORY μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ORY πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:06:42 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

