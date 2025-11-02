ORYNTH (ORY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00368344$ 0.00368344 $ 0.00368344 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -3.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -11.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.40% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.40%

ORYNTH (ORY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ORY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ORY είναι $ 0.00368344, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ORY έχει αλλάξει κατά -3.50% την τελευταία ώρα, -11.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -15.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ORYNTH (ORY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 770.72K$ 770.72K $ 770.72K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 770.72K$ 770.72K $ 770.72K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.92M 999.92M 999.92M Συνολικός Όγκος 999,923,709.912121 999,923,709.912121 999,923,709.912121

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ORYNTH είναι $ 770.72K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ORY είναι 999.92M, με συνολική προσφορά 999923709.912121. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 770.72K