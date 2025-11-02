Oracle xStock (ORCLX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 289.7 $ 289.7 $ 289.7 Κατώτ. 24H $ 289.74 $ 289.74 $ 289.74 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 289.7$ 289.7 $ 289.7 Υψηλ. 24H $ 289.74$ 289.74 $ 289.74 Υψηλή συνέχεια $ 341.33$ 341.33 $ 341.33 Χαμηλότερη τιμή $ 267.23$ 267.23 $ 267.23 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.35%

Oracle xStock (ORCLX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $289.73. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ORCLX μεταξύ ενός χαμηλού $ 289.7 και ενός υψηλού $ 289.74, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ORCLX είναι $ 341.33, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 267.23.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ORCLX έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.35% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Oracle xStock (ORCLX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.75K 3.75K 3.75K Συνολικός Όγκος 29,218.015253962 29,218.015253962 29,218.015253962

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Oracle xStock είναι $ 1.09M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ORCLX είναι 3.75K, με συνολική προσφορά 29218.015253962. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.47M