OpenLoop (OPL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0
Κατώτ. 24H $ 0
Υψηλ. 24H $ 0
Υψηλή συνέχεια $ 0.00022987
Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000528
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) --
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) --
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.17%

OpenLoop (OPL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000567. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OPL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OPL είναι $ 0.00022987, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000528.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OPL έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +1.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OpenLoop (OPL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.67K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.67K
Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.59M
Συνολικός Όγκος 999,591,072.394205

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OpenLoop είναι $ 5.67K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OPL είναι 999.59M, με συνολική προσφορά 999591072.394205. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.67K