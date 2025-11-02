ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή OpenDelta GMCI30 είναι 0.197911 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο OG30 σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής OG30 εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το OG30

Πληροφορίες Τιμής OG30

Τι είναι το OG30

Επίσημος Ιστότοπος OG30

Tokenomics OG30

Προβλέψεις Τιμών OG30

OpenDelta GMCI30 Τιμή (OG30)

Live Τιμή 1 OG30 σε USD

$0.197925
OpenDelta GMCI30 (OG30) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:05:48 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 (OG30) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.197839
Κατώτ. 24H
$ 0.199247
Υψηλ. 24H

$ 0.197839
$ 0.199247
$ 0.258621
$ 0.197582
-0.02%

-0.62%

-2.34%

-2.34%

OpenDelta GMCI30 (OG30) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.197911. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OG30 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.197839 και ενός υψηλού $ 0.199247, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OG30 είναι $ 0.258621, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.197582.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OG30 έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, -0.62% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Πληροφορίες αγοράς

$ 186.03K
--
$ 186.03K
940.00K
939,999.997995219
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OpenDelta GMCI30 είναι $ 186.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OG30 είναι 940.00K, με συνολική προσφορά 939999.997995219. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 186.03K

OpenDelta GMCI30 (OG30) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από OpenDelta GMCI30 σε USD ήταν $ -0.0012382260022889.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από OpenDelta GMCI30 σε USD ήταν $ -0.0251505694.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από OpenDelta GMCI30 σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από OpenDelta GMCI30 σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0012382260022889-0.62%
30 ημέρες$ -0.0251505694-12.70%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

OpenDelta GMCI30 (OG30) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

OpenDelta GMCI30 Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το OpenDelta GMCI30 (OG30) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία OpenDelta GMCI30 (OG30) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το OpenDelta GMCI30.

Ελέγξτε την OpenDelta GMCI30 πρόβλεψη τιμής τώρα!

OG30 σε Τοπικά Νομίσματα

OpenDelta GMCI30 (OG30) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του OpenDelta GMCI30 (OG30) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του OG30 token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με OpenDelta GMCI30 (OG30)

Πόσο αξίζει το OpenDelta GMCI30 (OG30) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή OG30 στο USD είναι 0.197911 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή OG30 σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του OG30 σε USD είναι $ 0.197911. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του OpenDelta GMCI30;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το OG30 είναι $ 186.03K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OG30;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του OG30 είναι 940.00K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του OG30;
Το OG30 πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.258621 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του OG30;
Το OG30 είχε τιμή ATL ύψους 0.197582 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του OG30;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το OG30 είναι -- USD.
Θα ανέβει το OG30 υψηλότερα φέτος;
Το OG30 μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την OG30 πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
OpenDelta GMCI30 (OG30) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

