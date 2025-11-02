OpenDelta GMCI30 (OG30) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.197839 $ 0.197839 $ 0.197839 Κατώτ. 24H $ 0.199247 $ 0.199247 $ 0.199247 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.197839$ 0.197839 $ 0.197839 Υψηλ. 24H $ 0.199247$ 0.199247 $ 0.199247 Υψηλή συνέχεια $ 0.258621$ 0.258621 $ 0.258621 Χαμηλότερη τιμή $ 0.197582$ 0.197582 $ 0.197582 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.34%

OpenDelta GMCI30 (OG30) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.197911. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OG30 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.197839 και ενός υψηλού $ 0.199247, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OG30 είναι $ 0.258621, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.197582.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OG30 έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, -0.62% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OpenDelta GMCI30 (OG30) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 186.03K$ 186.03K $ 186.03K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 186.03K$ 186.03K $ 186.03K Προμήθεια Κυκλοφορίας 940.00K 940.00K 940.00K Συνολικός Όγκος 939,999.997995219 939,999.997995219 939,999.997995219

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OpenDelta GMCI30 είναι $ 186.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OG30 είναι 940.00K, με συνολική προσφορά 939999.997995219. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 186.03K