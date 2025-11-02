OpenAI PreStocks (OPENAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 760.88 $ 760.88 $ 760.88 Κατώτ. 24H $ 862.66 $ 862.66 $ 862.66 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 760.88$ 760.88 $ 760.88 Υψηλ. 24H $ 862.66$ 862.66 $ 862.66 Υψηλή συνέχεια $ 1,490.11$ 1,490.11 $ 1,490.11 Χαμηλότερη τιμή $ 551.47$ 551.47 $ 551.47 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.23% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +5.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +11.39% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +11.39%

OpenAI PreStocks (OPENAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $820.8. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OPENAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 760.88 και ενός υψηλού $ 862.66, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OPENAI είναι $ 1,490.11, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 551.47.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OPENAI έχει αλλάξει κατά -0.23% την τελευταία ώρα, +5.62% τις τελευταίες 24 ώρες και +11.39% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OpenAI PreStocks (OPENAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 648.36K$ 648.36K $ 648.36K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 648.36K$ 648.36K $ 648.36K Προμήθεια Κυκλοφορίας 789.99 789.99 789.99 Συνολικός Όγκος 789.988423254 789.988423254 789.988423254

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OpenAI PreStocks είναι $ 648.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OPENAI είναι 789.99, με συνολική προσφορά 789.988423254. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 648.36K