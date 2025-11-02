Onocoy Token (ONO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.02162066 $ 0.02162066 $ 0.02162066 Κατώτ. 24H $ 0.02407589 $ 0.02407589 $ 0.02407589 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.02162066$ 0.02162066 $ 0.02162066 Υψηλ. 24H $ 0.02407589$ 0.02407589 $ 0.02407589 Υψηλή συνέχεια $ 0.084078$ 0.084078 $ 0.084078 Χαμηλότερη τιμή $ 0.02132158$ 0.02132158 $ 0.02132158 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.65% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.65%

Onocoy Token (ONO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.02264048. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ONO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02162066 και ενός υψηλού $ 0.02407589, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ONO είναι $ 0.084078, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02132158.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ONO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +2.62% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Onocoy Token (ONO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.08M$ 9.08M $ 9.08M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 18.33M$ 18.33M $ 18.33M Προμήθεια Κυκλοφορίας 401.18M 401.18M 401.18M Συνολικός Όγκος 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Onocoy Token είναι $ 9.08M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ONO είναι 401.18M, με συνολική προσφορά 809830461.9629699. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.33M