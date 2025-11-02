Onchain Yield Coin (ONYC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 Κατώτ. 24H $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Υψηλ. 24H $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Υψηλή συνέχεια $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Χαμηλότερη τιμή $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.41%

Onchain Yield Coin (ONYC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.044. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ONYC μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.042 και ενός υψηλού $ 1.046, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ONYC είναι $ 1.046, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.005.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ONYC έχει αλλάξει κατά +0.06% την τελευταία ώρα, +0.03% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Onchain Yield Coin (ONYC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 104.37M$ 104.37M $ 104.37M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 104.37M$ 104.37M $ 104.37M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 99,999,997.13438635 99,999,997.13438635 99,999,997.13438635

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Onchain Yield Coin είναι $ 104.37M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ONYC είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 99999997.13438635. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 104.37M