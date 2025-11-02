ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Onchain Yield Coin είναι 1.044 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ONYC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ONYC εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Onchain Yield Coin είναι 1.044 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ONYC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ONYC εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ONYC

Πληροφορίες Τιμής ONYC

Τι είναι το ONYC

Whitepaper ONYC

Επίσημος Ιστότοπος ONYC

Tokenomics ONYC

Προβλέψεις Τιμών ONYC

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Onchain Yield Coin Λογότ.

Onchain Yield Coin Τιμή (ONYC)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 ONYC σε USD

$1.043
$1.043$1.043
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Onchain Yield Coin (ONYC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:34:53 (UTC+8)

Onchain Yield Coin (ONYC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.042
$ 1.042$ 1.042
Κατώτ. 24H
$ 1.046
$ 1.046$ 1.046
Υψηλ. 24H

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

+0.06%

+0.03%

+0.41%

+0.41%

Onchain Yield Coin (ONYC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.044. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ONYC μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.042 και ενός υψηλού $ 1.046, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ONYC είναι $ 1.046, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.005.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ONYC έχει αλλάξει κατά +0.06% την τελευταία ώρα, +0.03% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Onchain Yield Coin (ONYC) Πληροφορίες αγοράς

$ 104.37M
$ 104.37M$ 104.37M

--
----

$ 104.37M
$ 104.37M$ 104.37M

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,997.13438635
99,999,997.13438635 99,999,997.13438635

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Onchain Yield Coin είναι $ 104.37M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ONYC είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 99999997.13438635. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 104.37M

Onchain Yield Coin (ONYC) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Onchain Yield Coin σε USD ήταν $ +0.00031142.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Onchain Yield Coin σε USD ήταν $ +0.0109375704.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Onchain Yield Coin σε USD ήταν $ +0.0242840664.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Onchain Yield Coin σε USD ήταν $ +0.03578187154649.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00031142+0.03%
30 ημέρες$ +0.0109375704+1.05%
60 Ημέρες$ +0.0242840664+2.33%
90 Ημέρες$ +0.03578187154649+3.55%

Τι είναι Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Onchain Yield Coin (ONYC) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Onchain Yield Coin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Onchain Yield Coin (ONYC) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Onchain Yield Coin (ONYC) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Onchain Yield Coin.

Ελέγξτε την Onchain Yield Coin πρόβλεψη τιμής τώρα!

ONYC σε Τοπικά Νομίσματα

Onchain Yield Coin (ONYC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Onchain Yield Coin (ONYC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ONYC token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Onchain Yield Coin (ONYC)

Πόσο αξίζει το Onchain Yield Coin (ONYC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ONYC στο USD είναι 1.044 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ONYC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ONYC σε USD είναι $ 1.044. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Onchain Yield Coin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ONYC είναι $ 104.37M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ONYC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ONYC είναι 100.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ONYC;
Το ONYC πέτυχε τιμή ATH ύψους 1.046 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ONYC;
Το ONYC είχε τιμή ATL ύψους 1.005 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ONYC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ONYC είναι -- USD.
Θα ανέβει το ONYC υψηλότερα φέτος;
Το ONYC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ONYC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:34:53 (UTC+8)

Onchain Yield Coin (ONYC) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,868.29
$110,868.29$110,868.29

+0.52%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,880.59
$3,880.59$3,880.59

-0.38%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03107
$0.03107$0.03107

+3.39%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.92
$185.92$185.92

-0.26%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,452.99
$1,452.99$1,452.99

+0.19%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,868.29
$110,868.29$110,868.29

+0.52%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,880.59
$3,880.59$3,880.59

-0.38%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$89.49
$89.49$89.49

+26.20%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.92
$185.92$185.92

-0.26%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5414
$2.5414$2.5414

+1.61%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.3500
$0.3500$0.3500

+600.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05634
$0.05634$0.05634

+181.70%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08291
$0.08291$0.08291

-1.70%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.3500
$0.3500$0.3500

+600.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000010
$0.000000000000000000000010$0.000000000000000000000010

+100.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0044953
$0.0044953$0.0044953

+120.39%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.461814
$2.461814$2.461814

+71.52%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06893
$0.06893$0.06893

+58.24%