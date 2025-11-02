Onchain Yield Coin Τιμή (ONYC)
+0.06%
+0.03%
+0.41%
+0.41%
Onchain Yield Coin (ONYC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.044. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ONYC μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.042 και ενός υψηλού $ 1.046, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ONYC είναι $ 1.046, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.005.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ONYC έχει αλλάξει κατά +0.06% την τελευταία ώρα, +0.03% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Onchain Yield Coin είναι $ 104.37M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ONYC είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 99999997.13438635. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 104.37M
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Onchain Yield Coin σε USD ήταν $ +0.00031142.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Onchain Yield Coin σε USD ήταν $ +0.0109375704.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Onchain Yield Coin σε USD ήταν $ +0.0242840664.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Onchain Yield Coin σε USD ήταν $ +0.03578187154649.
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ +0.00031142
|+0.03%
|30 ημέρες
|$ +0.0109375704
|+1.05%
|60 Ημέρες
|$ +0.0242840664
|+2.33%
|90 Ημέρες
|$ +0.03578187154649
|+3.55%
Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.
The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.
Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.
