OnChain Battles (OCB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00697617$ 0.00697617 $ 0.00697617 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00015381$ 0.00015381 $ 0.00015381 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

OnChain Battles (OCB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00015647. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OCB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OCB είναι $ 0.00697617, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00015381.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OCB έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OnChain Battles (OCB) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Προμήθεια Κυκλοφορίας 50.00M 50.00M 50.00M Συνολικός Όγκος 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OnChain Battles είναι $ 7.82K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OCB είναι 50.00M, με συνολική προσφορά 50000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.82K