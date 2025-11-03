Onboarding (ONBOARDING) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00166146 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -4.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.90%

Onboarding (ONBOARDING) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ONBOARDING μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ONBOARDING είναι $ 0.00166146, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ONBOARDING έχει αλλάξει κατά -4.05% την τελευταία ώρα, +3.41% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Onboarding (ONBOARDING) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 7.81K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.81K Προμήθεια Κυκλοφορίας 992.90M Συνολικός Όγκος 992,904,882.585013

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Onboarding είναι $ 7.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ONBOARDING είναι 992.90M, με συνολική προσφορά 992904882.585013. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.81K