Τι είναι OMNIX (OMNIX)

OmniX is an interop infrastructure and dApps suite built to enable seamless, composable onchain experiences. Originally launched as the first ONFT launchpad on LayerZero, it has evolved into a protocol stack powering cross-chain applications and infrastructure. Current products include OmniX Send (gasless top-ups across 40+ EVM chains), OmniX DVN (a LayerZero v2 decentralized verifier), and Oxi Trade (a native Hyperliquid trading experience currently in development), with more onchain experiences coming soon—including VRF-powered ONFTs. OmniX now builds natively on Hyperliquid.

OMNIX (OMNIX) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

OMNIX (OMNIX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του OMNIX (OMNIX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του OMNIX token τώρα!