Τι είναι Omira (OMIRA)

Omira Labs is an organization focused on applying predictive intelligence within DeFi. The first and most practical application of Omira's technology is the Omira B.B4 model, which delivers sentiment-driven price predictions on specified assets. $OMIRA is the native currency of Omira Labs - its holders gain unrestricted access to Omira's predictive models and are entitled to earning opportunities related to revenue streams and collaborative model training programs.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Omira (OMIRA) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος