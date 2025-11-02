OKBDOGE (OKBDOGE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.55% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.97%

OKBDOGE (OKBDOGE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OKBDOGE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OKBDOGE είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OKBDOGE έχει αλλάξει κατά -0.55% την τελευταία ώρα, -1.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OKBDOGE (OKBDOGE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 46.98K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 46.98K Προμήθεια Κυκλοφορίας 210.00B Συνολικός Όγκος 210,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OKBDOGE είναι $ 46.98K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OKBDOGE είναι 210.00B, με συνολική προσφορά 210000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 46.98K