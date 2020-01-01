Oggie (OGGIE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Oggie (OGGIE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Oggie (OGGIE) The $OGGIE token, launched on the Ethereum blockchain, is a community-driven memecoin celebrating the legacy of Oggie the Frog, a character from Robert Crumb's Big Yum Yum Book. Oggie, an emblem of 1960s countercultural humor, is positioned as the original frog inspiring later icons like Pepe the Frog. The project connects underground art history with digital assets, emphasizing cultural significance. With burned liquidity and a renounced contract, $OGGIE ensures transparency and trust. It aims to engage collectors and fans by offering a token that honors Crumb's artistic influence in the blockchain space, so they can participate in the celebration of the original art, the fiery creativity of the new one being produced by the community & more. Επίσημη ιστοσελίδα: https://oggiethefrog.com/

Oggie (OGGIE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Oggie (OGGIE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 519.48K $ 519.48K $ 519.48K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 519.48K $ 519.48K $ 519.48K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00163479 $ 0.00163479 $ 0.00163479 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00051949 $ 0.00051949 $ 0.00051949

Tokenomics Oggie (OGGIE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Oggie (OGGIE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός OGGIE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα OGGIE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του OGGIE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του OGGIE token!

