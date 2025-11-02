Official PPshow (PP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00289955 $ 0.00289955 $ 0.00289955 Κατώτ. 24H $ 0.00359695 $ 0.00359695 $ 0.00359695 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00289955$ 0.00289955 $ 0.00289955 Υψηλ. 24H $ 0.00359695$ 0.00359695 $ 0.00359695 Υψηλή συνέχεια $ 0.00379033$ 0.00379033 $ 0.00379033 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00122364$ 0.00122364 $ 0.00122364 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +4.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +7.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +37.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +37.06%

Official PPshow (PP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00361203. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00289955 και ενός υψηλού $ 0.00359695, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PP είναι $ 0.00379033, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00122364.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PP έχει αλλάξει κατά +4.02% την τελευταία ώρα, +7.54% τις τελευταίες 24 ώρες και +37.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Official PPshow (PP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Προμήθεια Κυκλοφορίας 501.97M 501.97M 501.97M Συνολικός Όγκος 801,969,565.023259 801,969,565.023259 801,969,565.023259

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Official PPshow είναι $ 1.81M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PP είναι 501.97M, με συνολική προσφορά 801969565.023259. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.88M