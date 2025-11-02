ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Official PPshow είναι 0.00361203 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PP εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Official PPshow είναι 0.00361203 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PP σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PP εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το PP

Πληροφορίες Τιμής PP

Τι είναι το PP

Whitepaper PP

Επίσημος Ιστότοπος PP

Tokenomics PP

Προβλέψεις Τιμών PP

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Official PPshow Λογότ.

Official PPshow Τιμή (PP)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 PP σε USD

$0.00361203
$0.00361203$0.00361203
+7.50%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Official PPshow (PP) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:04:26 (UTC+8)

Official PPshow (PP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00289955
$ 0.00289955$ 0.00289955
Κατώτ. 24H
$ 0.00359695
$ 0.00359695$ 0.00359695
Υψηλ. 24H

$ 0.00289955
$ 0.00289955$ 0.00289955

$ 0.00359695
$ 0.00359695$ 0.00359695

$ 0.00379033
$ 0.00379033$ 0.00379033

$ 0.00122364
$ 0.00122364$ 0.00122364

+4.02%

+7.54%

+37.06%

+37.06%

Official PPshow (PP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00361203. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00289955 και ενός υψηλού $ 0.00359695, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PP είναι $ 0.00379033, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00122364.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PP έχει αλλάξει κατά +4.02% την τελευταία ώρα, +7.54% τις τελευταίες 24 ώρες και +37.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Official PPshow (PP) Πληροφορίες αγοράς

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

--
----

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

501.97M
501.97M 501.97M

801,969,565.023259
801,969,565.023259 801,969,565.023259

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Official PPshow είναι $ 1.81M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PP είναι 501.97M, με συνολική προσφορά 801969565.023259. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.88M

Official PPshow (PP) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Official PPshow σε USD ήταν $ +0.00025321.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Official PPshow σε USD ήταν $ +0.0026809740.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Official PPshow σε USD ήταν $ +0.0006999500.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Official PPshow σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00025321+7.54%
30 ημέρες$ +0.0026809740+74.22%
60 Ημέρες$ +0.0006999500+19.38%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Official PPshow (PP)

$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end.

This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Official PPshow (PP) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Official PPshow Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Official PPshow (PP) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Official PPshow (PP) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Official PPshow.

Ελέγξτε την Official PPshow πρόβλεψη τιμής τώρα!

PP σε Τοπικά Νομίσματα

Official PPshow (PP) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Official PPshow (PP) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PP token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Official PPshow (PP)

Πόσο αξίζει το Official PPshow (PP) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PP στο USD είναι 0.00361203 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PP σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PP σε USD είναι $ 0.00361203. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Official PPshow;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PP είναι $ 1.81M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PP;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PP είναι 501.97M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PP;
Το PP πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00379033 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PP;
Το PP είχε τιμή ATL ύψους 0.00122364 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PP;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PP είναι -- USD.
Θα ανέβει το PP υψηλότερα φέτος;
Το PP μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PP πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:04:26 (UTC+8)

Official PPshow (PP) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,624.43
$110,624.43$110,624.43

+0.30%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,867.94
$3,867.94$3,867.94

-0.70%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02891
$0.02891$0.02891

-3.79%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.09
$185.09$185.09

-0.71%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,452.78
$1,452.78$1,452.78

+0.17%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,624.43
$110,624.43$110,624.43

+0.30%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,867.94
$3,867.94$3,867.94

-0.70%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.09
$185.09$185.09

-0.71%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$92.34
$92.34$92.34

+30.22%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5274
$2.5274$2.5274

+1.05%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8820
$0.8820$0.8820

+1,664.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05491
$0.05491$0.05491

+174.55%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08617
$0.08617$0.08617

+2.15%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8820
$0.8820$0.8820

+1,664.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0047906
$0.0047906$0.0047906

+134.86%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000009
$0.000000000000000000000009$0.000000000000000000000009

+80.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.473780
$2.473780$2.473780

+72.35%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06870
$0.06870$0.06870

+57.71%