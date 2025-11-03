Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0000166 $ 0.0000166 $ 0.0000166 Κατώτ. 24H $ 0.00001739 $ 0.00001739 $ 0.00001739 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0000166$ 0.0000166 $ 0.0000166 Υψηλ. 24H $ 0.00001739$ 0.00001739 $ 0.00001739 Υψηλή συνέχεια $ 0.0011025$ 0.0011025 $ 0.0011025 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001538$ 0.00001538 $ 0.00001538 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.80% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.52% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.52%

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0000166. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DOGEWLFI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000166 και ενός υψηλού $ 0.00001739, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DOGEWLFI είναι $ 0.0011025, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001538.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DOGEWLFI έχει αλλάξει κατά -2.80% την τελευταία ώρα, -2.63% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.52% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.04M 999.04M 999.04M Συνολικός Όγκος 999,037,181.60283 999,037,181.60283 999,037,181.60283

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Official DogeWLFI Coin είναι $ 16.59K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DOGEWLFI είναι 999.04M, με συνολική προσφορά 999037181.60283. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 16.59K