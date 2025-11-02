Officat (OFFICAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00048437 $ 0.00048437 $ 0.00048437 Κατώτ. 24H $ 0.00048916 $ 0.00048916 $ 0.00048916 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00048437$ 0.00048437 $ 0.00048437 Υψηλ. 24H $ 0.00048916$ 0.00048916 $ 0.00048916 Υψηλή συνέχεια $ 0.01334922$ 0.01334922 $ 0.01334922 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00048003$ 0.00048003 $ 0.00048003 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.16%

Officat (OFFICAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00048437. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές OFFICAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00048437 και ενός υψηλού $ 0.00048916, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του OFFICAT είναι $ 0.01334922, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00048003.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το OFFICAT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.16% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Officat (OFFICAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 484.37K$ 484.37K $ 484.37K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 484.37K$ 484.37K $ 484.37K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Officat είναι $ 484.37K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του OFFICAT είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 484.37K