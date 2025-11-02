ODIN Tools (ODIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0044329 $ 0.0044329 $ 0.0044329 Κατώτ. 24H $ 0.00458244 $ 0.00458244 $ 0.00458244 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0044329$ 0.0044329 $ 0.0044329 Υψηλ. 24H $ 0.00458244$ 0.00458244 $ 0.00458244 Υψηλή συνέχεια $ 0.00779732$ 0.00779732 $ 0.00779732 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00201723$ 0.00201723 $ 0.00201723 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.35% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +6.33%

ODIN Tools (ODIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00446896. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ODIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0044329 και ενός υψηλού $ 0.00458244, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ODIN είναι $ 0.00779732, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00201723.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ODIN έχει αλλάξει κατά -0.35% την τελευταία ώρα, -0.95% τις τελευταίες 24 ώρες και +6.33% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ODIN Tools (ODIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 334.53K$ 334.53K $ 334.53K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 412.74K$ 412.74K $ 412.74K Προμήθεια Κυκλοφορίας 74.86M 74.86M 74.86M Συνολικός Όγκος 92,358,293.38574004 92,358,293.38574004 92,358,293.38574004

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ODIN Tools είναι $ 334.53K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ODIN είναι 74.86M, με συνολική προσφορά 92358293.38574004. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 412.74K