Odin Liquidity Network (ODIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00544712 $ 0.00544712 $ 0.00544712 Κατώτ. 24H $ 0.00558062 $ 0.00558062 $ 0.00558062 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00544712$ 0.00544712 $ 0.00544712 Υψηλ. 24H $ 0.00558062$ 0.00558062 $ 0.00558062 Υψηλή συνέχεια $ 0.129051$ 0.129051 $ 0.129051 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00326052$ 0.00326052 $ 0.00326052 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.48% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.97%

Odin Liquidity Network (ODIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00545875. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ODIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00544712 και ενός υψηλού $ 0.00558062, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ODIN είναι $ 0.129051, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00326052.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ODIN έχει αλλάξει κατά -0.48% την τελευταία ώρα, -2.09% τις τελευταίες 24 ώρες και +5.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Odin Liquidity Network (ODIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Προμήθεια Κυκλοφορίας 187.41M 187.41M 187.41M Συνολικός Όγκος 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Odin Liquidity Network είναι $ 1.02M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ODIN είναι 187.41M, με συνολική προσφορά 187407814.7566593. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.02M