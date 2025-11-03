Odin (ODIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00077701$ 0.00077701 $ 0.00077701 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000611$ 0.00000611 $ 0.00000611 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Odin (ODIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001006. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ODIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ODIN είναι $ 0.00077701, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000611.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ODIN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Odin (ODIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.03K$ 10.03K $ 10.03K Προμήθεια Κυκλοφορίας 997.76M 997.76M 997.76M Συνολικός Όγκος 997,760,749.762359 997,760,749.762359 997,760,749.762359

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Odin είναι $ 10.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ODIN είναι 997.76M, με συνολική προσφορά 997760749.762359. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.03K