Πληροφορίες Ocelex (OCX) Ocelex democratizes sophisticated liquidity strategies, seamlessly connecting everyday traders with expert-level capabilities. The platform features a competitive ecosystem of Automated Liquidity Managers (ALMs) and strategists, all striving to optimize returns, minimize risks like impermanent loss, and boost overall efficiency for every user. Concentrated liquidity positions provided by ALMs are meticulously optimized for maximum fee generation and minimal slippage, facilitating a smooth trading experience. The integration with professional liquidity strategists ensures the effective management of rewards distribution and liquidity, providing active management to enhance fee returns. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.ocelex.fi/ Αγοράστε OCX τώρα!

Ocelex (OCX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Ocelex (OCX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 60.55K $ 60.55K $ 60.55K Συνολική προμήθεια: $ 203.79M $ 203.79M $ 203.79M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 13.82M $ 13.82M $ 13.82M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 892.67K $ 892.67K $ 892.67K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00766828 $ 0.00766828 $ 0.00766828 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00348673 $ 0.00348673 $ 0.00348673 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00438029 $ 0.00438029 $ 0.00438029 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Ocelex (OCX)

Tokenomics Ocelex (OCX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Ocelex (OCX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός OCX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα OCX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του OCX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του OCX token!

Πρόβλεψη Τιμής OCX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το OCX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του OCX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του OCX Token τώρα!

