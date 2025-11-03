Nyvo (NYVO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.48% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.54% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.83% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.83%

Nyvo (NYVO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NYVO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NYVO είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NYVO έχει αλλάξει κατά +0.48% την τελευταία ώρα, -0.54% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.83% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nyvo (NYVO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.91K$ 6.91K $ 6.91K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 7.06K$ 7.06K $ 7.06K Προμήθεια Κυκλοφορίας 973.80M 973.80M 973.80M Συνολικός Όγκος 994,316,384.279656 994,316,384.279656 994,316,384.279656

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nyvo είναι $ 6.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NYVO είναι 973.80M, με συνολική προσφορά 994316384.279656. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 7.06K