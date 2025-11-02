Nyan Meme Coin (NYAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.97%

Nyan Meme Coin (NYAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NYAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NYAN είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NYAN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -1.23% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nyan Meme Coin (NYAN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 254.87K$ 254.87K $ 254.87K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 254.87K$ 254.87K $ 254.87K Προμήθεια Κυκλοφορίας 63.17T 63.17T 63.17T Συνολικός Όγκος 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nyan Meme Coin είναι $ 254.87K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NYAN είναι 63.17T, με συνολική προσφορά 63172200000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 254.87K