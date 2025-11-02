Nyan Heroes (NYAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00103477 Υψηλ. 24H $ 0.00110568 Υψηλή συνέχεια $ 0.457078 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.48% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.57%

Nyan Heroes (NYAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0010638. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NYAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00103477 και ενός υψηλού $ 0.00110568, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NYAN είναι $ 0.457078, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NYAN έχει αλλάξει κατά -0.48% την τελευταία ώρα, -0.31% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.57% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nyan Heroes (NYAN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 156.45K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.07M Προμήθεια Κυκλοφορίας 146.35M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nyan Heroes είναι $ 156.45K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NYAN είναι 146.35M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.07M