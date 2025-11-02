Nyan Cat (NYAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00167325 $ 0.00167325 $ 0.00167325 Κατώτ. 24H $ 0.00182057 $ 0.00182057 $ 0.00182057 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00167325$ 0.00167325 $ 0.00167325 Υψηλ. 24H $ 0.00182057$ 0.00182057 $ 0.00182057 Υψηλή συνέχεια $ 0.00637036$ 0.00637036 $ 0.00637036 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00050251$ 0.00050251 $ 0.00050251 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.51% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -49.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -49.73%

Nyan Cat (NYAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00171769. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NYAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00167325 και ενός υψηλού $ 0.00182057, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NYAN είναι $ 0.00637036, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00050251.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NYAN έχει αλλάξει κατά +0.51% την τελευταία ώρα, -1.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -49.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nyan Cat (NYAN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.98M 999.98M 999.98M Συνολικός Όγκος 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nyan Cat είναι $ 1.72M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NYAN είναι 999.98M, με συνολική προσφορά 999979528.701393. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.72M