NX Token (NX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το NX Token (NX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες NX Token (NX) NX Finance: A Comprehensive Yield and Point Leveraging Protocol on Solana Launched in Q2 2024, NX Finance is a decentralized yield and leverage protocol designed to offer a wide range of financial strategies within the Solana ecosystem. The platform integrates both yield aggregation and PointFi mechanisms, allowing users to maximize returns through leveraged positions, yield farming, and point-based rewards. As a composable leverage protocol, NX Finance supports multiple strategies tailored to different risk tolerances, enabling users to optimize their financial returns in a manner aligned with their specific investment goals. Key Features Leverage Strategies: NX Finance provides several leveraging options to enhance yields. The platform allows up to 10x leverage on interest-bearing assets through its Fulcrum Strategy, which uses Jupiter Liquidity Pool (JLP) as the underlying asset. Users can also leverage their positions up to 10x through the Gold Mining Strategy, which focuses on point farming and maximizing airdrop rewards. Diverse Collateral Options: The platform currently supports the use of Solana-based liquid staking tokens (LSTs) like vSOL and jupSOL as collateral, with plans to expand collateral types further. This flexibility allows users to choose collateral that aligns with their risk appetite and market outlook. No Active Management for Lenders: Lenders on NX Finance can deposit assets such as SOL or USDC into lending vaults without the need for active management. The platform’s automated strategies handle yield generation while protecting the principal, ensuring steady returns without requiring continuous user intervention. Fee Structure: NX Finance adopts a transparent fee model. A 10% performance fee is charged only on profits, with no fees applied in the event of losses. This contrasts with competitors who charge fees regardless of performance, creating a more favorable environment for users. Επίσημη ιστοσελίδα: https://nxfinance.info/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://nx-finance.gitbook.io/nx-finance-whitepaper Αγοράστε NX τώρα!

NX Token (NX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για NX Token (NX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 38.32M $ 38.32M $ 38.32M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.100419 $ 0.100419 $ 0.100419 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.02453996 $ 0.02453996 $ 0.02453996 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03101853 $ 0.03101853 $ 0.03101853 Μάθετε περισσότερα για την τιμή NX Token (NX)

Tokenomics NX Token (NX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του NX Token (NX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NX token!

Πρόβλεψη Τιμής NX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NX Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!