ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Nuwa World by Virtuals είναι 0.00104774 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NUWA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NUWA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Nuwa World by Virtuals είναι 0.00104774 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NUWA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NUWA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το NUWA

Πληροφορίες Τιμής NUWA

Τι είναι το NUWA

Επίσημος Ιστότοπος NUWA

Tokenomics NUWA

Προβλέψεις Τιμών NUWA

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Nuwa World by Virtuals Λογότ.

Nuwa World by Virtuals Τιμή (NUWA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 NUWA σε USD

$0.00105424
$0.00105424$0.00105424
-9.60%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Nuwa World by Virtuals (NUWA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:03:24 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00103125
$ 0.00103125$ 0.00103125
Κατώτ. 24H
$ 0.00125085
$ 0.00125085$ 0.00125085
Υψηλ. 24H

$ 0.00103125
$ 0.00103125$ 0.00103125

$ 0.00125085
$ 0.00125085$ 0.00125085

$ 0.00137151
$ 0.00137151$ 0.00137151

$ 0.00050751
$ 0.00050751$ 0.00050751

-0.26%

-10.35%

+7.13%

+7.13%

Nuwa World by Virtuals (NUWA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00104774. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NUWA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00103125 και ενός υψηλού $ 0.00125085, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NUWA είναι $ 0.00137151, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00050751.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NUWA έχει αλλάξει κατά -0.26% την τελευταία ώρα, -10.35% τις τελευταίες 24 ώρες και +7.13% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Πληροφορίες αγοράς

$ 321.41K
$ 321.41K$ 321.41K

--
----

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

306.76M
306.76M 306.76M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nuwa World by Virtuals είναι $ 321.41K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NUWA είναι 306.76M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.05M

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Nuwa World by Virtuals σε USD ήταν $ -0.000120993080309069.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nuwa World by Virtuals σε USD ήταν $ -0.0001002621.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nuwa World by Virtuals σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nuwa World by Virtuals σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000120993080309069-10.35%
30 ημέρες$ -0.0001002621-9.56%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.

Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.

Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.

By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Nuwa World by Virtuals Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Nuwa World by Virtuals (NUWA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Nuwa World by Virtuals (NUWA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Nuwa World by Virtuals.

Ελέγξτε την Nuwa World by Virtuals πρόβλεψη τιμής τώρα!

NUWA σε Τοπικά Νομίσματα

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Nuwa World by Virtuals (NUWA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NUWA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Πόσο αξίζει το Nuwa World by Virtuals (NUWA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή NUWA στο USD είναι 0.00104774 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή NUWA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του NUWA σε USD είναι $ 0.00104774. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Nuwa World by Virtuals;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το NUWA είναι $ 321.41K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NUWA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NUWA είναι 306.76M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του NUWA;
Το NUWA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00137151 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του NUWA;
Το NUWA είχε τιμή ATL ύψους 0.00050751 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του NUWA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το NUWA είναι -- USD.
Θα ανέβει το NUWA υψηλότερα φέτος;
Το NUWA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την NUWA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 22:03:24 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,570.76
$110,570.76$110,570.76

+0.25%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,868.51
$3,868.51$3,868.51

-0.69%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02963
$0.02963$0.02963

-1.39%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.01
$185.01$185.01

-0.75%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,452.78
$1,452.78$1,452.78

+0.17%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,570.76
$110,570.76$110,570.76

+0.25%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,868.51
$3,868.51$3,868.51

-0.69%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.01
$185.01$185.01

-0.75%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$92.33
$92.33$92.33

+30.20%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5268
$2.5268$2.5268

+1.03%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8639
$0.8639$0.8639

+1,627.80%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05534
$0.05534$0.05534

+176.70%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08627
$0.08627$0.08627

+2.27%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8639
$0.8639$0.8639

+1,627.80%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0049389
$0.0049389$0.0049389

+142.13%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000009
$0.000000000000000000000009$0.000000000000000000000009

+80.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.471748
$2.471748$2.471748

+72.21%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06882
$0.06882$0.06882

+57.98%