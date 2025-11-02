Nuwa World by Virtuals (NUWA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00103125 Υψηλ. 24H $ 0.00125085 Υψηλή συνέχεια $ 0.00137151 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00050751 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.26% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -10.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +7.13%

Nuwa World by Virtuals (NUWA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00104774. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NUWA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00103125 και ενός υψηλού $ 0.00125085, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NUWA είναι $ 0.00137151, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00050751.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NUWA έχει αλλάξει κατά -0.26% την τελευταία ώρα, -10.35% τις τελευταίες 24 ώρες και +7.13% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 321.41K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.05M Προμήθεια Κυκλοφορίας 306.76M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nuwa World by Virtuals είναι $ 321.41K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NUWA είναι 306.76M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.05M