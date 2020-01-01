NUSA (NUSA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το NUSA (NUSA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες NUSA (NUSA) NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet. NUSA Features: Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them.

Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform.

Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool.

Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward.

Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded.

Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!)

NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!) There are several utilities for NUSA: Add any BEP20 token into Nusa Lending Market.

The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events.

Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon)

More utilities will be developed as more features are being developed. Επίσημη ιστοσελίδα: https://tadpole.finance Αγοράστε NUSA τώρα!

NUSA (NUSA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για NUSA (NUSA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 800.61K $ 800.61K $ 800.61K Συνολική προμήθεια: $ 114.32K $ 114.32K $ 114.32K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 92.62K $ 92.62K $ 92.62K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 988.22K $ 988.22K $ 988.22K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 28.28 $ 28.28 $ 28.28 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 5.35 $ 5.35 $ 5.35 Τρέχουσα τιμή: $ 8.64 $ 8.64 $ 8.64 Μάθετε περισσότερα για την τιμή NUSA (NUSA)

Tokenomics NUSA (NUSA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του NUSA (NUSA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NUSA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NUSA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NUSA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NUSA token!

Πρόβλεψη Τιμής NUSA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NUSA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NUSA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NUSA Token τώρα!

