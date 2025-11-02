nunu (NUNU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00768959$ 0.00768959 $ 0.00768959 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.35% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -11.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -19.73%

nunu (NUNU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NUNU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NUNU είναι $ 0.00768959, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NUNU έχει αλλάξει κατά -2.35% την τελευταία ώρα, -11.33% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

nunu (NUNU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 325.52K$ 325.52K $ 325.52K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 325.52K$ 325.52K $ 325.52K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.96M 999.96M 999.96M Συνολικός Όγκος 999,955,575.65222 999,955,575.65222 999,955,575.65222

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του nunu είναι $ 325.52K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NUNU είναι 999.96M, με συνολική προσφορά 999955575.65222. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 325.52K