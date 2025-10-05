Nummus Aeternitas (NUMMUS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01104096 $ 0.01104096 $ 0.01104096 Κατώτ. 24H $ 0.01155622 $ 0.01155622 $ 0.01155622 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01104096$ 0.01104096 $ 0.01104096 Υψηλ. 24H $ 0.01155622$ 0.01155622 $ 0.01155622 Υψηλή συνέχεια $ 0.169721$ 0.169721 $ 0.169721 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00785804$ 0.00785804 $ 0.00785804 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.31% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.28%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01127068. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NUMMUS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01104096 και ενός υψηλού $ 0.01155622, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NUMMUS είναι $ 0.169721, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00785804.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NUMMUS έχει αλλάξει κατά -0.31% την τελευταία ώρα, -2.05% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nummus Aeternitas είναι $ 1.13M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NUMMUS είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.13M