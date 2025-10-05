Nummus Aeternitas Τιμή (NUMMUS)
Nummus Aeternitas (NUMMUS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01127068. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NUMMUS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01104096 και ενός υψηλού $ 0.01155622, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NUMMUS είναι $ 0.169721, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00785804.
Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NUMMUS έχει αλλάξει κατά -0.31% την τελευταία ώρα, -2.05% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nummus Aeternitas είναι $ 1.13M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NUMMUS είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.13M
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Nummus Aeternitas σε USD ήταν $ -0.00023659880905638.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nummus Aeternitas σε USD ήταν $ -0.0019318441.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nummus Aeternitas σε USD ήταν $ -0.0079317996.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nummus Aeternitas σε USD ήταν $ -0.07250209883600065.
|Περίοδος
|Αλλαγή (USD)
|Αλλαγή (%)
|Σήμερα
|$ -0.00023659880905638
|-2.05%
|30 ημέρες
|$ -0.0019318441
|-17.14%
|60 Ημέρες
|$ -0.0079317996
|-70.37%
|90 Ημέρες
|$ -0.07250209883600065
|-86.54%
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.
The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.
The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.
Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
|Ώρα (UTC+8)
|Τύπος
|Πληροφορίες
|10-04 13:39:16
|Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
|10-01 14:11:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
|09-30 18:14:00
|Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias
Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.