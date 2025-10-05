Η σημερινή ζωντανή τιμή Nummus Aeternitas είναι 0.01127068 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NUMMUS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NUMMUS εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Nummus Aeternitas είναι 0.01127068 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NUMMUS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NUMMUS εύκολα στη MEXC τώρα.

Nummus Aeternitas Τιμή (NUMMUS)

Live Τιμή 1 NUMMUS σε USD

$0.01135741
-1.30%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Nummus Aeternitas (NUMMUS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:31:30 (UTC+8)

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.01104096
Κατώτ. 24H
$ 0.01155622
Υψηλ. 24H

$ 0.01104096
$ 0.01155622
$ 0.169721
$ 0.00785804
-0.31%

-2.05%

-11.28%

-11.28%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01127068. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NUMMUS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01104096 και ενός υψηλού $ 0.01155622, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NUMMUS είναι $ 0.169721, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00785804.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NUMMUS έχει αλλάξει κατά -0.31% την τελευταία ώρα, -2.05% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Πληροφορίες αγοράς

$ 1.13M
--
$ 1.13M
100.00M
100,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nummus Aeternitas είναι $ 1.13M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NUMMUS είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.13M

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Nummus Aeternitas σε USD ήταν $ -0.00023659880905638.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nummus Aeternitas σε USD ήταν $ -0.0019318441.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nummus Aeternitas σε USD ήταν $ -0.0079317996.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Nummus Aeternitas σε USD ήταν $ -0.07250209883600065.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00023659880905638-2.05%
30 ημέρες$ -0.0019318441-17.14%
60 Ημέρες$ -0.0079317996-70.37%
90 Ημέρες$ -0.07250209883600065-86.54%

Τι είναι Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Nummus Aeternitas Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Nummus Aeternitas (NUMMUS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Nummus Aeternitas (NUMMUS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Nummus Aeternitas.

Ελέγξτε την Nummus Aeternitas πρόβλεψη τιμής τώρα!

NUMMUS σε Τοπικά Νομίσματα

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Nummus Aeternitas (NUMMUS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NUMMUS token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Πόσο αξίζει το Nummus Aeternitas (NUMMUS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή NUMMUS στο USD είναι 0.01127068 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή NUMMUS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του NUMMUS σε USD είναι $ 0.01127068. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Nummus Aeternitas;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το NUMMUS είναι $ 1.13M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NUMMUS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NUMMUS είναι 100.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του NUMMUS;
Το NUMMUS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.169721 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του NUMMUS;
Το NUMMUS είχε τιμή ATL ύψους 0.00785804 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του NUMMUS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το NUMMUS είναι -- USD.
Θα ανέβει το NUMMUS υψηλότερα φέτος;
Το NUMMUS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την NUMMUS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:31:30 (UTC+8)

