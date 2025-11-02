Nuff Respect (NUFR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.38% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.42% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.42%

Nuff Respect (NUFR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NUFR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NUFR είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NUFR έχει αλλάξει κατά -0.38% την τελευταία ώρα, -1.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.42% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Nuff Respect (NUFR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 239.80K$ 239.80K $ 239.80K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 299.76K$ 299.76K $ 299.76K Προμήθεια Κυκλοφορίας 799.97M 799.97M 799.97M Συνολικός Όγκος 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906 999,966,579.9507906

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Nuff Respect είναι $ 239.80K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NUFR είναι 799.97M, με συνολική προσφορά 999966579.9507906. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 299.76K